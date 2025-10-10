Al menos ocho muertos por terremoto en Filipinas, 11 días después de otro que mató a 75 personas

Al menos ocho personas murieron este viernes en Filipinas por un potente terremoto de magnitud 7,4, seguido de una fuerte réplica, que provocó alertas regionales de tsunami que después fueron levantadas.

El sismo se produjo a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay, en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas a las 09H43 locales (01H43 GMT), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo ocurrió 11 días después de que un terremoto de magnitud 6,9 matara a 75 personas y dejara más de 1.200 heridas en la isla de Cebú, al norte de Mindanao, según datos oficiales.

Tres mineros que buscaban oro en una excavación en las montañas al oeste de Manay murieron este viernes cuando su túnel colapsó por el movimiento telúrico, dijo Kent Simeon, funcionario de rescate de la ciudad de Pantukan, a la AFP.

En la ciudad de Mati, el mayor centro urbano cerca del epicentro, una persona murió cuando un muro colapsó, y otras dos fallecieron de ataques al corazón, informó a AFP el funcionario local de emergencias, Charlemagne Bagasol.

También se reportó una muerte en la ciudad de Davao, a más de 100 kilómetros al oeste del epicentro, según un comunicado del gobierno local que no dio más detalles.

En la localidad de Montevista también se reportó un fallecido por un ataque al corazón, indicó la autoridad provincial Ednar Dayanghirang a la prensa.

Las autoridades filipinas emitieron una advertencia de tsunami poco después del terremoto, ordenando evacuaciones a lo largo de la costa este de Filipinas, donde se temían olas de hasta tres metros.

La alerta se extendía hasta Indonesia y Palaos, pero no se registró ningún evento marítimo.

FUENTE: AFP