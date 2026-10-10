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MAGNITUD 7,7

Al menos 27 heridos y colapso de edificios: las consecuencias del terremoto en Panamá

"El desastre que estamos enfrentando es grande", afirmó el presidente José Raúl Mulino, al llegar a una de las zonas afectadas. Hay carreteras "totalmente colapsadas", agregó.

Foto: AFP

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Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes y dejó al menos 27 heridos tras el colapso de algunos edificios en el centro del país, además de provocar pánico en la capital de rascacielos.

"Fue horrible, algo que no habíamos vivido. Mi hija quedó atrapada en el colegio. Gracias a Dios estamos bien", aseguró a la AFP Juana Alveo, de 38 años y quien trabaja de cajera en un almacén en Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

El sismo se registró a las 12:56 locales con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Los mayores daños se registran en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

El jefe del Centro de Operaciones de Emergencias, René García, informó a la AFP que "hasta el momento" no hay reportes "de víctimas fatales".

Según un comunicado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) hay 27 heridos leve en todo el país por el sismo, que produjo daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras.

"El desastre que estamos enfrentando es grande", afirmó el presidente José Raúl Mulino, al llegar a una de las zonas afectadas. Hay carreteras "totalmente colapsadas", agregó.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó en X que su departamento "está movilizando rápidamente recursos y personal para brindar asistencia".

Un terremoto "muy grande"

Las autoridades del canal de Panamá anunciaron que la vía, por donde pasa el 5% del comercio marítimo internacional, opera con "normalidad".

El aeropuerto de Tocumen, un importante centro de conexión aérea de América Latina, cerró temporalmente y varios vuelos fueron desviados.

Tonosí, una localidad de unos 9.000 habitantes a unos 360 kilómetros de Ciudad de Panamá, es una de las zonas más afectadas. Ubicada en Los Santos, sus casas son principalmente de una planta.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, informó que la localidad quedó incomunicada por tierra.

"Fue algo muy grande nunca visto, sentimos miedo", declaró a la AFP Benjamín González, de 52 años, en la noche del viernes.

Según relata, el temblor lo sorprendió en una finca cercana a la localidad de La Miel, un pequeño poblado donde reside, a unos 40 kilómetros de Tonosí.

Cuando regresó encontró "muchas casas devastadas" y "a todo el mundo aterrorizado" en la pequeña plaza del pueblo, que se quedó sin luz.

Su vecino, David Castillo, indicó a la AFP que los moradores están de vigilia y no quieren regresar a sus viviendas porque tienen "miedo que se vuelva a repetir".

Pánico en los rascacielos

El terremoto, que se sintió cerca de un minuto, sacudió Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo, constató la AFP.

"Sentí miedo porque el movimiento fue muy fuerte y largo. Se movieron objetos de gran peso como cómodas, la cama y todos los objetos de la cocina y los animales estaban muy alterados", afirmó a la AFP Salomón Andión, de 46 años, tras bajar por segunda vez de su edificio de 15 pisos por las réplicas.

El USGS revisó a 7,7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7,6.

Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, donde también se sintió el terremoto.

Según las autoridades, se han registrado más de 100 réplicas, incluso de 6 grados.

Los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; y otros gobiernos se solidarizaron con Panamá y se declararon dispuestos a enviar ayuda de ser necesaria.

Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), donó 250.000 dólares a Panamá para "atención humanitaria inmediata" y puso a disposición otros 50 millones de dólares "a través de la línea de financiamiento" para emergencias.

FUENTE: AFP

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