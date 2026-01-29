RECIBÍ EL NEWSLETTER
Al menos 20 disparos contra una casa en Cruz de Carrasco

La Policía encontró casquillos de distintos calibres, incluso de armas largas. Hubo más de diez llamados al 911 por ráfagas de tiros.

Acribillaron una casa en Cruz de Carrasco.

Una casa del barrio Cruz de Carrasco recibió al menos 20 disparos de bala en el mediodía de este jueves. Tras más de diez llamados al 911 por una ráfaga de tiros, personal de la URPM 2 concurrió al lugar.

La Policía incautó casquillos de diversos calibres, incluidos de armas largas, y presume que los tiradores fueron dos. La investigación está a cargo de la Zona Operacional 2 y de la Fiscalía.

El ataque ocurrió en la zona de Vicente Martínez Cuitiño y Camino Oncativo. La vivienda tiene cámaras de seguridad, que serán relevadas por los investigadores.

