Al menos 20 disparos contra una casa en Cruz de Carrasco

Acribillaron una casa en Cruz de Carrasco.

Una casa del barrio Cruz de Carrasco recibió al menos 20 disparos de bala en el mediodía de este jueves. Tras más de diez llamados al 911 por una ráfaga de tiros, personal de la URPM 2 concurrió al lugar.

La Policía incautó casquillos de diversos calibres, incluidos de armas largas, y presume que los tiradores fueron dos. La investigación está a cargo de la Zona Operacional 2 y de la Fiscalía.

El ataque ocurrió en la zona de Vicente Martínez Cuitiño y Camino Oncativo. La vivienda tiene cámaras de seguridad, que serán relevadas por los investigadores.

