Al menos 19 muertos y 38 heridos por un atentado bomba en el suroeste de Colombia

Un ataque con bomba en el suroeste de Colombia este sábado dejó al menos 19 muertos y 38 heridos, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el gobernador regional.

Imágenes de la AFP muestran personas alrededor de los cuerpos, vehículos destrozados y huecos en una carretera del Cauca, donde se produjo la explosión. Las autoridades atribuyeron el atentado a los disidentes de la guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y siembran terror en el país.

Videos compartidos en redes sociales muestran fuertes daños y un enorme cráter en la vía, con testigos que aseguran que el impacto los movió a ellos y a los vehículos varios metros.

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"Estábamos esperando que nos dieran paso para seguir adelante y explotó esa bomba ahí", dijo a la AFP Francisco Javier Betancourt, agricultor de café y testigo del atentado. "Estaba asustado (...) mire el país hasta dónde llegó", agregó.

Una fuente de la policía dijo a la AFP que hay personas desaparecidas que los equipos de rescate intentan localizar. Aseguró que tienen dificultades para cifrar las víctimas debido al fuego cruzado con los disidentes en tres estaciones policiales del Cauca.

"Terroristas"

"Los que atentaron y mataron (...) son terroristas, fascistas y narcotraficantes", dijo el presidente Gustavo Petro en X.

"Quiero los mejores soldados para enfrentarlos", agregó.

El izquierdista señaló como responsable a Iván Mordisco, el criminal más buscado del país al que compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar.

Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.

El viernes un atentado contra una base militar en Cali, la tercera ciudad del país, dejó dos heridos e inició una serie de ataques en las regiones del Valle del Cauca y el Cauca. En los dos últimos días se han registrado 26 ataques en esos departamentos, según Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

En 2025, sangrientos atentados contra la fuerza pública en la zona dejaron civiles muertos y marcaron la peor ola de violencia del país en la última década.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobrevoló la zona del atentado de este sábado y aseguró que reforzaron la presencia militar y policial para hacer frente a los ataques.

Elecciones

La ofensiva aumenta el clima de tensión de cara las presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es uno de los temas centrales tras el magnicidio del precandidato de derecha Miguel Uribe, baleado durante un mitin en junio de 2025.

El delfín político del izquierdista Petro, el senador Iván Cepeda, es el favorito para las elecciones seguido por los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, según las encuestas.

Los tres han denunciado amenazas de muerte y cuentan con fuertes esquemas de seguridad.

De la Espriella y Paloma Valencia critican la política de paz de Petro y prometen mano dura contra los rebeldes.

En Colombia es habitual que los grupos armados, que se financian con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería y la extorsión, intenten ejercer presión violenta sobre los comicios presidenciales.

FUENTE: AFP