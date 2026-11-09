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Al menos 16 muertos y 13 heridos en una explosión de una siderúrgica en Turquía

Dos de los heridos están graves. El presidente turco prometió esclarecer las circunstancias del accidente.

Foto: Demiroren News Aagency vía AFP.

Foto: Demiroren News Aagency vía AFP.

Una explosión en una planta siderúrgica cerca de la ciudad portuaria de Izmir, en el oeste de Turquía, dejó al menos 16 muertos, informó el gobierno local.

El presidente Recep Tayyip Erdogan prometió esclarecer las circunstancias del accidente.

"Lamentablemente 16 personas perdieron la vida en la explosión, mientras que otras 13, dos de ellas en estado crítico, continúan recibiendo atención médica", declaró el presidente en televisión.

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"Se determinarán las circunstancias de este trágico incidente (...), en particular las razones por las que ocurrió, la posible existencia de negligencia y la identidad de los responsables", agregó, en medio de la profunda conmoción.

La explosión se produjo a las 12:00 hora local (6:00 de Uruguay) en la planta Habas Demir Celik, en Aliaga, a unos 60 kilómetros al norte de Izmir, luego de que una grúa se desplomara sobre un horno industrial. Luego, se desató un incendio en las instalaciones.

"Durante una operación de reemplazo de una caldera (...), el puente grúa cayó y los materiales que se desprendieron terminaron dentro del horno de arco eléctrico, lo que provocó una explosión en la acería situada detrás", explicó el gobernador de Izmir, Suleyman Elban.

Las imágenes de la agencia DHA mostraban una densa columna de humo elevándose hacia el cielo azul, mientras las llamas parecían envolver una estructura de gran altura dentro de la planta.

Deniz Ulker, testigo del accidente, describió unas vibraciones similares a las de un terremoto.

"El suelo se movía bajo nuestros pies y creí que era un terremoto. Cuando miré hacia la fábrica del otro lado de la calle, salía de ella una densa humareda negra. Se había desatado un incendio a la altura de la chimenea", relató a la agencia estatal de noticias Anadolu.

Según el alcalde de Izmir, Cemil Tugay, los equipos de rescate trabajaban para "despejar la plataforma que se derrumbó". Todas las víctimas eran trabajadores de la planta.

El ministro de Trabajo, Vedat Iskhan, y el de Energía, Alparslan Bayraktar, se trasladaron al lugar a última hora de la tarde, confirmó el presidente Erdogan.

"Las causas de la explosión, cualquier negligencia y cualquier falla en la supervisión deben esclarecerse con total transparencia, y ningún responsable debe quedar impune", exigió el partido opositor DEM, tercera fuerza política del país.

FUENTE: AFP.

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