RECIBÍ EL NEWSLETTER
catástrofe declarada

Al menos 15 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios en el sur de Chile

Más de 50 mil personas fueron evacuadas en las regiones del Ñuble y BíoBio, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. El presidente Boric declaró estado de catástrofe.

Foto: AFP. Bomberos intentan combatir llamas en el sur de Chile ante incendios.

Foto: AFP. Bomberos intentan combatir llamas en el sur de Chile ante incendios.

Al menos 15 personas murieron y más de 50.000 fueron evacuadas por los incendios forestales que arrasan el sur de Chile.

Los incendios dejan "al menos 15 fallecidos" y más de 50.000 personas fueron evacuadas en las regiones del Ñuble y Bíobio, unos 500 km al sur de Santiago, dijo en la mañana de este domingo el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Las llamas se iniciaron la tarde del sábado, en medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos. Avanzaron de madrugada y destruyeron varias poblaciones.

Foto: AFP. 
Seguí leyendo

Presidente de Chile decreta estado de catástrofe por incendios en el sur del país

"Estamos enfrentando un cuadro complejo", alertó el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, al hacer un reporte oficial.

De madrugada, el presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en ambas regiones. La medida implica, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas tomarán el control allí.

"Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles", informó el mandatario en una publicación en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/2012773786961985538&partner=&hide_thread=false

Según imágenes divulgadas por la televisión local, las llamas afectaron zonas pobladas, especialmente en los municipios de Penco y Lirquen, en la región del Biobío, donde viven cerca de 60.000 personas. También se registraron autos quemados en las calles.

En los últimos años, los incendios forestales han afectado fuertemente al país, especialmente en la zona centro-sur.

El 2 de febrero de 2024, varios incendios se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago.

El siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la fiscalía. Además, 16.000 personas se vieron damnificadas por los incendios, de acuerdo a cifras oficiales.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

La represa de India Muerta, donde desaparecieron las tres personas, dos adultos y un adolescente. 
ROCHA

Hallaron dos cuerpos de quienes se ahogaron en la represa de India Muerta; buscan a un tercer desaparecido
EN SOLYMAR

Un hombre se llevó por la fuerza a una niña de 4 años en Solymar; tenía denuncia por violencia doméstica
ahogamientos en rocha

Hallaron los tres cuerpos de la familia que se ahogó en el lago de la represa de India Muerta
Sociedad

"Estamos en una situación de riesgo": edil colorado propone proyecto para regular protocolos de seguridad en juegos del Parque Rodó
MALDONADO

Habló el casero que encontró al niño de 3 años deambulando solo en ruta 10: "No entendíamos nada"

Te puede interesar

Foto: FocoUy
canelones

Imputaron al hombre que se llevó por la fuerza a su hija de 4 años tras amenazar a la madre con cuchillos en Solymar
Foto: Subrayado. Imagen aérea del lugar del homicidio en Barrio Norte, Paysandú. video
Disparo por la espalda

Hay tres detenidos por el homicidio de un adolescente tras una pintada en un cumpleaños en Paysandú
Foto: AFP. Bomberos intentan combatir llamas en el sur de Chile ante incendios.
catástrofe declarada

Al menos 15 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios en el sur de Chile

Dejá tu comentario