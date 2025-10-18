Al menos 15 muertos en siniestro de ómnibus en el noreste de Brasil; investigan las causas

Al menos 15 pasajeros de un ómnibus murieron por un siniestro de tránsito en el estado brasileño de Pernambuco (noreste), debido a causas que aún se investigan, informó este sábado la policía.

El siniestro se produjo en una ruta el viernes por la noche luego de que el conductor perdiera el control del vehículo en cuya lista de pasajeros figuraban 30 personas.

El conductor "entró en contramano y chocó contra unas rocas en el margen de la ruta; enseguida volvió al sentido correcto, chocó contra un terraplén de arena y volcó", indicó una nota de la policía de tránsito en Pernambuco

"Las causas del accidente están siendo investigadas", agregó.

Los fallecidos registrados hasta ahora son 11 mujeres y 4 hombres. Algunos pasajeros fueron derivados a centros de salud cercanos. La cantidad de heridos no fue confirmada.

Tampoco se informaron las localidades de destino y salida del ómnibus, que chocó en la región conocida como Agreste de Pernambuco.

El conductor sufrió heridas leves y pasó por un test de alcoholemia que dio resultados negativos, según la policía. Luego fue trasladado a una comisaría.

"Algunos pasajeros fueron eyectados del vehículo, lo que indica que podrían haber estado sin cinturón de seguridad", detalló la nota policial.

FUENTE: AFP