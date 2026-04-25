Al menos 14 muertos y 38 heridos por un atentado bomba en el suroeste de Colombia

Un atentado bomba dejó este sábado 14 muertos y al menos 38 heridos en el suroeste de Colombia, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el gobernador regional.

Imágenes de la AFP muestran personas alrededor de los cuerpos de las víctimas, vehículos destrozados y huecos en una carretera del Cauca, donde se produjo la explosión. Las autoridades atribuyeron el atentado a los disidentes de la guerrilla de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y siembran terror en el país.