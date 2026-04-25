Un atentado bomba dejó este sábado 14 muertos y al menos 38 heridos en el suroeste de Colombia, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el gobernador regional.
Al menos 14 muertos y 38 heridos por un atentado bomba en el suroeste de Colombia
Imágenes muestran personas alrededor de los cuerpos de las víctimas, vehículos destrozados y huecos en una carretera del Cauca, donde se produjo la explosión.
Imágenes de la AFP muestran personas alrededor de los cuerpos de las víctimas, vehículos destrozados y huecos en una carretera del Cauca, donde se produjo la explosión. Las autoridades atribuyeron el atentado a los disidentes de la guerrilla de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y siembran terror en el país.
"Hasta el momento, reportamos 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas 5 menores de edad", dijo en X Octavio Guzmán, gobernador del Cauca.
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FUENTE: AFP
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