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CRIMEN EN CARRASCO NORTE

"Queremos trabajar pero también queremos vivir": repartidores se movilizaron por delivery asesinado en rapiña

"Cuántos muertos más tenemos que poner para que se hable a calzón quitado en el tema de la seguridad", afirmó Juan, vocero de los trabajadores movilizados.

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Juan, quien ofició como vocero de los repartidores en la movilización, afirmó: "Infelizmente, nuevamente, nos encontramos aquí exigiendo un valor mínimo para seguir desarrollándonos en este país que es seguridad. Nosotros queremos seguir viviendo, queremos trabajar pero también queremos vivir".

Reclamó que el gobierno dé plazos para ver los primeros resultados del plan de seguridad anunciado por el Ministerio del Interior. "Cuántos muertos más tenemos que poner para que se hable a calzón quitado en el tema de la seguridad. Nosotros no podemos seguir permitiendo que solamente se hable de seguridad cada cuatro años cuando hay elecciones. Esto tiene que parar"

Movilización de repartidores por 18 de Julio tras el homicidio de un delivery en Carrasco Norte. Foto: FocoUy
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Movilización de repartidores por 18 de Julio tras el homicidio de un delivery en Carrasco Norte

Juan propuso una movilización masiva por la vida y por la paz.

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