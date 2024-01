"Ahora voy a tener a toda la casa en contra": Rosina aplicó la fulminante contra Lisandro en Gran Hermano

Después de pensar frente a todos sus compañeros, eligió a Lisandro. Eso significa que el competidor irá directo a placa y no tiene derecho a ser salvado.

Pero no termina ahí. Porque elegir a Lisandro, que hasta hace poco parecía ser del mismo equipo que Rosina -ambos en el imperio romano- dejó tensión en la casa.

Rosina en la última semana se acercó más al otro equipo, las "Furiosas", y la nominación que le hizo Alan la dejó mal, pero creyó que Lisandro tenía que ver con esto.

Así que según sus ideas, era este participante el que merecía la fulminante y se la dio.

"Ahora voy a tener a toda la casa en contra mía", dijo Rosina, quien afirmó que estaba entre dos personas.

Cuando le preguntó a Lisandro si pensaba que lo iba a mandar a placa, este le dijo "seguro". "No pasa nada, no seamos caretas. Es normal, yo sabía ya. No pasa nada igual, es parte del juego", le respondió en un tono que denotaba molestia.