"Ahora parece como que Ojeda nació hoy; tiene muchos años de actuación", dijo Sanguinetti

Sobre la baja votación en las internas analizó que ya no había convocatoria en la campaña. "Muchas circunstancias. Lo nuevo de aquel momento de eclosión de las internas ya dejaron de ser novedad, la gente no tiene los niveles de militancia tradicionales o de encuadramiento tradicional. Segundo lugar el PN parecía definido, el Frente parecía que sí. No aparecieron pujas personales de esas llamativas, como el caso de Lacalle con Larrañaga y Sartori que generó una gran votación en la interna anterior. No se dieron esos ingredientes. Y en segundo lugar la temperatura desalentó mucha gente", explicó.