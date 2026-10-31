Agustín Cuello, el delincuente de 20 años investigado por dos homicidios que había fugado del Inisa, fue a prisión

Agustín Cuello, el delincuente de 20 años investigado por dos homicidios que había fugado el 6 de octubre del Inisa, fue enviado a prisión preventiva por 180 días mientras con ampliación de la imputación, mientras continúa la investigación.

En el marco de la Operación Horizonte, el Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos realizó cinco allanamientos la semana pasada que permitieron la detención de Cuello. Fue en inmediaciones de Senda 4 y Senda 2, en la zona del barrio Chacarita de los Padres.

En el operativo también se incautaron varias armas, dos pistolas y dos revólveres, además de drogas. Otros tres hombres también fueron detenidos.

Tras ser sometidos a la Justicia, se dispuso la ampliación de la formalización de Cuello y su prisión preventiva por 180 días. Un hombre de 29 años fue condenado a dos años y seis meses de prisión por delitos vinculados al tráfico interno de armas y estupefacientes, mientras que otro detenido fue enviado a prisión por delitos de rapiña, porte de arma de fuego y negociación de estupefacientes.

Cuello tenía 15 indagatorias por los delitos de lesiones personales; vandalismo; hurto; violencia doméstica; rapiña; armas, municiones y explosivos; y homicidio.

El 13 de diciembre de 2023, siendo menor, fue detenido por el homicidio de un adolescente de 15 años asesinado a tiros en su casa frente a su madre en la Cruz de Carrasco. Por este crimen, fue internado en dependencias del Inisa.

Luego, el 17 de febrero de 2025 se fugó con otro interno, de 19 años, del Centro Sarandí en Suárez, durante una salida autorizada a una piscina en Canelones. A los 30 minutos de la fuga, su compañero Antuan, quien también estaba recluido por homicidio, apareció muerto en Maroñas. Para la Policía, Cuello estuvo relacionado con el crimen.

El 11 de julio de 2025, mientras permanecía prófugo, Cuello participó del asalto al sargento de la Guardia Republicana Joel Rodríguez. El policía fue asesinado de un disparo en la cabeza para robarle la moto, próximo al Molino de Pérez, en Punta Gorda.

Tras los asesinatos, el Departamento de Homicidios realizó un megaoperativo con 20 allanamientos en la Cruz de Carrasco, donde detuvo a Cuello y fue enviado al Inisa, de donde se fugó el 6 de octubre de las instalaciones del establecimiento ubicado en José Belloni y bulevar Aparicio Saravia. Hasta que el viernes pasado fue detenido.

El operativo de captura contó con la participación de 30 efectivos de la Dirección General de Hechos Complejos con apoyo del Centro de Comando Unificado, la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe), Guardia Republicana y Aviación Policial.