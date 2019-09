El ex Márama, ahora cantante solista y actor en series argentinas, ha estado en varias oportunidades del lado de quienes son juzgados. Asegura que conoce lo que es el valor de la apuesta y alienta a todos los uruguayos a presentarse en este Got Talent Uruguay.

“Esto va a ser una oportunidad bastante única, no muy a menudo pasan estas cosas en Uruguay y creo que hay que arriesgarse a un cambio de vida. Yo me arriesgué y me salió bien”, señaló.

