Agrupación que estaba en Cabildo Abierto se sumó al sector de Andrés Ojeda, en el Partido Colorado

Una agrupación que estaba en Cabildo Abierto se sumó al sector de Andrés Ojeda , del Partido Colorado .

En un acto en la casa del partido, el senador presentó a las nuevas incorporaciones.

Se trata de tres ediles de Artigas que pertenecían a Cabildo Abierto y se sumaron al sector "Unir para Crecer" que encabeza Ojeda, secretario general del Partido Colorado.

Ellos son: Wilfredo Correa, Marisa Correa y Roberto Rodríguez.

Ojeda dijo que “son mucho más que tres ediles, es una agrupación nacional de quien fuera candidato a intendente de Artigas”.

Señaló que se trata “del pase del año”, junto a otras agrupaciones de Cabildo, que se sumaron al Partido Colorado.