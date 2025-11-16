Una agrupación que estaba en Cabildo Abierto se sumó al sector de Andrés Ojeda, del Partido Colorado.
Agrupación que estaba en Cabildo Abierto se sumó al sector de Andrés Ojeda, en el Partido Colorado
La nueva incorporación se hizo oficial en las últimas horas en la Casa del Partido Colorado, donde el senador presentó a los integrantes.
En un acto en la casa del partido, el senador presentó a las nuevas incorporaciones.
Se trata de tres ediles de Artigas que pertenecían a Cabildo Abierto y se sumaron al sector "Unir para Crecer" que encabeza Ojeda, secretario general del Partido Colorado.
Seguí leyendo
"Si a Argentina le va bien, a nosotros nos va a ir bien"; repercusiones al acuerdo entre Argentina y EE.UU.
Ellos son: Wilfredo Correa, Marisa Correa y Roberto Rodríguez.
Ojeda dijo que “son mucho más que tres ediles, es una agrupación nacional de quien fuera candidato a intendente de Artigas”.
Señaló que se trata “del pase del año”, junto a otras agrupaciones de Cabildo, que se sumaron al Partido Colorado.
Temas de la nota
Lo más visto
MADRUGADA DE DOMINGO
Atacaron la fachada del INR y dejaron un mensaje: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro"
PATENTE 2026
El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
MONTEVIDEO
Mataron a un hombre de 30 años cuando estaba en la calle en la zona del barrio Marconi
RIGE HASTA LA HORA 11:00
Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
RAPIÑA EN NUEVO PARÍS
Dejá tu comentario