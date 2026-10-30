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LECTOR DNI UY

Agesic lanzó aplicación que permite leer el chip de la cédula y acceder al 80% de los trámites digitales del Estado

La aplicación se llama Lector DNI Uy y está disponible para celulares Android y iPhone. Utiliza la tecnología NFC, que permite leer el chip de la cédula simplemente acercando el documento al teléfono.

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La Agencia de Gobierno Electrónico (Agesic) lanzó una nueva aplicación que permite identificarse y acceder a trámites digitales del Estado, mediante la cédula de identidad con chip.

La aplicación se llama Lector DNI Uy y está disponible para celulares Android y iPhone. Utiliza la tecnología NFC, que permite leer el chip de la cédula simplemente acercando el documento al teléfono.

Para utilizarla se necesita una cédula emitida después de agosto de 2022, con el certificado digital vigente, conocer el PIN y tener un celular compatible con NFC.

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La herramienta permite validar la identidad del usuario e ingresar a ID Uruguay, para acceder a más del 80% de los trámites digitales del Estado.

Esta aplicación no sustituye la cédula física, sino que facilita su utilización en el entorno digital.

Además, el gobierno prevé lanzar en diciembre una billetera electrónica del Estado que incorporará la cédula digital.

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