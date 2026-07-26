Este lunes 27 de julio queda habilitada la agenda para acceder a la vacuna contra el meningococo. En esta primera etapa se contempla a aquellos jóvenes de 11 a 15 años.
Agenda para vacuna de meningococo a adolescentes de 11 a 15 años abre este lunes
"Es importante saber que en esta fase la agenda se va a abrir para esas edades. Los bebés chiquitos que tienen también gratuitamente esta vacuna al año van sin agenda", indicó directora de salud.
El lunes 3 de agosto, será el turno de agendarse los niños de entre 9 y 10 años.
La directora general de Salud, Laura Llambí, indicó que la agenda está disponible en la página web del Ministerio de Salud Pública.
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"Es importante saber que en esta fase la agenda se va a abrir para esas edades. Los bebés chiquitos que tienen también gratuitamente esta vacuna al año y la otra vacuna de meningococo que se da a los dos, cuatro meses y 15 meses. Esas siguen yendo a vacunarse habitualmente, a sus vacunatorios, sin agenda", señaló y dio más detalles sobre esto.
La directora general de Salud dijo que se aspira a vacunar a todos los jóvenes de 2 a 18 años contra el meningococo. Además indicó que están a la espera de unas 300 mil dosis nuevas.
El pediatra Eduardo Regueira detalló los síntomas de meningococo a los que la población debe estar alerta.
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