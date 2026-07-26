Agenda para vacuna de meningococo a adolescentes de 11 a 15 años abre este lunes

Este lunes 27 de julio queda habilitada la agenda para acceder a la vacuna contra el meningococo. En esta primera etapa se contempla a aquellos jóvenes de 11 a 15 años.

El lunes 3 de agosto, será el turno de agendarse los niños de entre 9 y 10 años.

La directora general de Salud, Laura Llambí, indicó que la agenda está disponible en la página web del Ministerio de Salud Pública.

"Es importante saber que en esta fase la agenda se va a abrir para esas edades. Los bebés chiquitos que tienen también gratuitamente esta vacuna al año y la otra vacuna de meningococo que se da a los dos, cuatro meses y 15 meses. Esas siguen yendo a vacunarse habitualmente, a sus vacunatorios, sin agenda", señaló y dio más detalles sobre esto.

La directora general de Salud dijo que se aspira a vacunar a todos los jóvenes de 2 a 18 años contra el meningococo. Además indicó que están a la espera de unas 300 mil dosis nuevas.

El pediatra Eduardo Regueira detalló los síntomas de meningococo a los que la población debe estar alerta.