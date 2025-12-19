RECIBÍ EL NEWSLETTER

Agatha Ruiz de la Prada en Uruguay con una muestra internacional: "Montevideo me entusiasma"

La diseñadora compartió que lloró cuando vio su exposición montada en el Museo Torres García, por considerarse "fan" del artista uruguayo.

agatha-ruiz-de-la-prada

"Montevideo me entusiasma", sostuvo la diseñadora española en diálogo con Subrayado.

También afirmó ser "fan de Torres García desde hace 40 o 50 años" y que lloró este miércoles cuando vio por primera vez su exposición en el museo.

"Yo lloré porque es una especie de diálogo impresionante entre Torres García y yo, pensando que él tendría 150 años hoy", dijo.

La exposición se inaugura el 20 de diciembre y se podrá visitar hasta el 22 de marzo.

