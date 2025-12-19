Agatha Ruiz de la Prada en Uruguay con una muestra internacional: "Montevideo me entusiasma"

Agatha Ruiz de la Prada llega a Uruguay con una muestra internacional en el Museo Torres García.

"Montevideo me entusiasma", sostuvo la diseñadora española en diálogo con Subrayado.

También afirmó ser "fan de Torres García desde hace 40 o 50 años" y que lloró este miércoles cuando vio por primera vez su exposición en el museo.

"Yo lloré porque es una especie de diálogo impresionante entre Torres García y yo, pensando que él tendría 150 años hoy", dijo.

La exposición se inaugura el 20 de diciembre y se podrá visitar hasta el 22 de marzo.