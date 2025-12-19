Agatha Ruiz de la Prada llega a Uruguay con una muestra internacional en el Museo Torres García.
Agatha Ruiz de la Prada en Uruguay con una muestra internacional: "Montevideo me entusiasma"
La diseñadora compartió que lloró cuando vio su exposición montada en el Museo Torres García, por considerarse "fan" del artista uruguayo.
"Montevideo me entusiasma", sostuvo la diseñadora española en diálogo con Subrayado.
También afirmó ser "fan de Torres García desde hace 40 o 50 años" y que lloró este miércoles cuando vio por primera vez su exposición en el museo.
Seguí leyendo
Kate Winslet en diálogo con Subrayado sobre su estreno como directora con "Adiós, June"
"Yo lloré porque es una especie de diálogo impresionante entre Torres García y yo, pensando que él tendría 150 años hoy", dijo.
La exposición se inaugura el 20 de diciembre y se podrá visitar hasta el 22 de marzo.
Temas de la nota
Lo más visto
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
El pronóstico de Nubel Cisneros para las fiestas: un fin de año más caluroso que la Navidad y sin lluvias
EN EL HECHO MURIÓ UN HOMBRE DE 30 AÑOS
Imputaron homicidio culposo a Rafael Villanueva por el siniestro de tránsito que ocurrió en Rocha
Ursula von der Leyen
Presidenta de la Comisión Europea anunció el aplazamiento a enero de la firma del acuerdo Mercosur-UE
HOMICIDIO CULPOSO Y ENCUBRIMIENTO
Imputaron a tres médicos por mala praxis a un bebé de 13 meses, que falleció tras una cirugía de tórax
MALDONADO
Dejá tu comentario