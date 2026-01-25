RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Afecta la autoridad del ministro", dijo Abdala sobre Carlos Negro tras siniestro y libreta vencida

El ministro del Interior concurrirá el miércoles al Parlamento, para tratar temas de seguridad, pero Abdala no descarta que esté sobre la mesa el siniestro.

El ministro del Interior, Carlos Negro, concurrirá el miércoles por varios temas al Parlamento y seguramente el siniestro que protagonizó esté sobre la mesa, dijo el diputado Pablo Abdala. Para el nacionalista, Negro tiene que dar explicaciones a la población.

"La oposición no ha salido masivamente a pedir la renuncia del ministro. Yo, por lo tanto, estoy en esa lógica de que por el momento entiendo que no hay elementos para que el ministro renuncie mañana, pero sí creo que esto, sin perjuicio, afecta la autoridad del ministro. Es el jefe de la Policía Caminera, de los policías que están deteniendo vehículos, deteniendo motos y pidiendo documentación", sostuvo Abdala.

"Yo creo que lo que pasó le puede pasar a cualquiera, sin duda, no actuó con dolo, eso es notorio. Habrá habido imprevisión o claramente falta de formalidad o de atención o desatención, pero hasta ahora no ha hablado. Creo que debería dar explicaciones, pedir perdón, disculparse ante la población", agregó y remarcó que el tema "es insoslayable que esté" sobre la mesa en el Parlamento porque "afecta su liderazgo".

"En campaña el gobierno nos mintió", dijo el senador Javier García: "Van seis aumentos de impuestos"

El ministro Carlos Negro concurrirá el miércoles a la Comisión Permanente por la situación de criminalidad en nuestro país y el plan de seguridad. El diputado nacionalista Abdala es el miembro convocante.

"No hay indicios ni elementos que nos permitan tener una idea de hacia dónde vamos en esa materia", señaló Abdala.

