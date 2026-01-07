RECIBÍ EL NEWSLETTER
NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO

AEBU convoca a un paro de dos horas en toda la banca oficial para este jueves 8 en todo el país

La medida afectará al Banco República (BROU) de 17:40 a 19:40 horas, al Banco Hipotecario (BHU) de 16:30 a 18:30 horas, al Banco de Seguros (BSE) de 12:00 a 14:00 horas, y al Banco Central (BCU) de 14:00 a 16:00 horas.

brou-banco-republica-avenida-uruguay-y-julio-herrera-y-obes-centro

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) convoca a un paro de dos horas en toda la banca oficial para este jueves 8 de enero.

La medida afectará al Banco República (BROU) de 17:40 a 19:40 horas, al Banco Hipotecario (BHU) de 16:30 a 18:30 horas, al Banco de Seguros (BSE) de 12:00 a 14:00 horas, y al Banco Central (BCU) de 14:00 a 16:00 horas.

El paro afectará las dependencias en todo el país. "Ante los cuestionamientos y amenazas de caducidad de nuestros derechos consagrados durante más de 35 años de Convenio Colectivo, formulados por las autoridades del Poder Ejecutivo en la instancia de negociación del 30 de diciembre, resolvemos parar en todo el país", indicó AEBU en un comunicado.

Está previsto la realización de asambleas en cada lugar de trabajo de cara a la junta de delegados del viernes 9 de enero, en la que se analizará la situación actual y se definirá los pasos a seguir.

