Advertencia de UTE por aumento de estafas: utilizan inteligencia artificial para hacerse pasar por figuras públicas

UTE afirma que hay un incremento de estafas digitales que utilizan inteligencia artificial para engañar a posibles víctimas a través de redes sociales, whatsapp.

Con la tecnología, los delincuentes crean “imágenes, audios y videos falsificados de figuras públicas, entre ellas autoridades nacionales, deportistas y comunicadores”.

“Estas maniobras buscan engañar a los usuarios, obtener datos personales y financieros, o inducir a la realización de transacciones fraudulentas, muchas veces simulando comunicaciones oficiales de organismos públicos o empresas”, indica el texto.

Seguí leyendo UTE deslindó responsabilidad en la falla del juego Caída Libre del Parque Rodó, el día de su inauguración

En ese sentido, la empresa estatal recordó a la ciudadanía que “nunca solicita datos personales ni financieros a través de correos electrónicos, videollamadas, llamadas o mensajes de WhatsApp, redes sociales y sitios web no oficiales”.

También advierte que la estatal “no realiza inversiones financieras ni ofrece bonificaciones, premios o descuentos fuera de sus canales oficiales”, en referencia al tipo de mensajes que divulgan los estafadores.

Además, pide a quienes sean víctimas de fraude o intento de estafa que denuncien ante los canales oficiales de UTE para “actuar tanto desde el punto de vista legal como informático”.

Las modalidades más frecuentes detectadas por UTE son con imágenes falsas de la estatal o de sus autoridades; declaraciones o entrevistas manipuladas digitalmente; invitaciones a ingresar a plataformas falsas de inversión; ofertas engañosas de “bonificaciones” o “descuentos especiales”.

Las recomendaciones para prevenir estafas llaman a los ciudadanos a "evitar hacer clic en enlaces sospechosos y siempre verificar el remitente. Revisar atentamente la dirección de correo o el número telefónico desde el cual te contactan; ante llamadas telefónicas sospechosas, que mencionan supuestas “actividades operativas” o trámites inusuales, evitar brindar información y siempre verificar la situación contactando directamente a UTE por sus canales oficiales; esquivar mensajes con enlaces que no dirijan al sitio oficial de UTE, solicitudes de datos personales o financieros y pedidos de pago mediante plataformas no oficiales; desconfiar de las promesas de ganancias rápidas o retornos garantizados, ya que no existen inversiones legítimas sin riesgo; ignorar formularios o enlaces no verificados y descargar aplicaciones exclusivamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store".