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MAL TIEMPO

Advertencia amarilla por tormentas fuertes para una amplia zona del norte del país

La advertencia amarilla va de Artigas hasta Treinta y Tres. Se esperan tormentas fuertes, mucha lluvia, viento muy fuerte y ocasional caída de granizo. Los detalles del informe de Meteorología.

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Meteorología publicó este lunes a primera hora de la tarde una advertencia amarilla por tormentas fuertes para el norte y noreste del país, desde Artigas hasta Treinta y Tres, (ver mapa). Se actualizará a la hora 15.

“El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.

Principales localidades afectadas:

Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento y Topador.

Advertencia amarilla alcanza a Montevideo por tormentas fuertes. Foto: FocoUy
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Inumet amplía advertencia amarilla para departamentos del sur por tormentas fuertes

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Rivera: todo el departamento.

Salto: Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Isla Patrulla, Rincón y Vergara.

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