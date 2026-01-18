Advertencia amarilla de Inumet para localidades del norte por tormentas puntualmente fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes que será actualizada a las 19:30 horas de este domingo.

Según informó el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes. En zonas afectadas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Inumet indicó que se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios.

Las localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Artigas: Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Tomás Gomensoro y Topador.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital y Tranqueras.

Salto: Fernández y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Paso del Cerro.