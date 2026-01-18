RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico

Advertencia amarilla de Inumet para localidades del norte por tormentas puntualmente fuertes

Inumet advirtió por tormentas puntualmente fuertes en el norte del país. Mirá el detalle.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Según informó el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes. En zonas afectadas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Inumet indicó que se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios.

image

Advertencia amarilla.

Las localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Foto: FocoUy.
Inumet actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Artigas: Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Tomás Gomensoro y Topador.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital y Tranqueras.

Salto: Fernández y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Paso del Cerro.

