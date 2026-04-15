Vence en mayo el plazo para reconocer años de trabajo anteriores a 1996 ante BPS: los detalles

El Banco de Previsión Social (BPS) informó que el 31 de mayo vence el plazo para reconocer años de trabajo. La presidenta del organismo explicó a quiénes comprende.

"A partir de la reforma del año 2023, hay un plazo que se acaba, que es perentorio, para el reconocimiento de años de trabajo anteriores al año 1996", indicó la presidenta del BPS, Jimena Pardo.

Explicó que esto es importante porque "para acceder a una prestación en Uruguay, una jubilación, necesitamos un mínimo de años de aporte. Si tengo 60 años requiero 30, si tengo 65, requiero 25, y van bajando los años de trabajo que requiero hasta los 70 años de edad que requiero 15".

"Como antes del 96 no existía la historia laboral, puede ser que no esté todavía registrado en mi historia laboral algunos años anteriores al 96. Están amparados los que hasta el 1 de junio de 1963 nacieron están en esta primera franja que se les acaba el plazo en mayo de este año para hacer el reconocimiento", agregó.

El número para agendarse para los trámites ante el BPS es el 0800 1997. También puede ser por la web o en oficinas.

"Quizá no necesitan hacer este reconocimiento porque acceden a su historia laboral y ya saben que tienen todo lo que trabajaron antes del 1996. Pero aquellos que vean que falta alguna parte, se agendan. Los que están en esta franja etaria se van con un día y una hora", detalló.

Si agendan, a la hora de presentarse deben llevar "prueba documental, un recibo, un carné. Si no lo tienen, nosotros podemos tener planillas de trabajo. Si no aparece prueba documental, existe lo que se llama un reconocimiento ficto, que es lo que la ley prevé, que exige tener el 60% de los servicios probados en la historia laboral, y si con todo eso no alcanzara, se tiene que recurrir a la prueba testimonial".

La presidenta del BPS informó que se logró reducir más de 70% los trámites para jubilaciones y pensiones que estaban atrasados.