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SORIANO

Aduanas incautó casi 4 millones y medio de cigarrillos de contrabando; la mercadería está valuada en $55 millones

El conductor del camión intentó evadir un control en ruta, pero fue interceptado y detenido, luego de detectar la mercadería ilegal en el vehículo.

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Incautaron 4.460.000 cigarrillos de contrabando en un control de ruta. La mercadería, valuada en unos 55 millones de pesos (1.300.000 en dólares, aproximadamente), estaba en un camión que fue parado en un control de ruta en Soriano.

De acuerdo a la información de Aduanas, el conductor del camión intentó evadir el control que se llevaba a cabo en la localidad de José Enrique Rodó, pero fue interceptado.

Las autoridades presumen que la mercadería fue ingresada vía fluvial desde Argentina, y que fue acopiada en el litoral, para luego trasladarla a la zona metropolitana y comercializarla.

El camión fue trasladado por las autoridades al puerto de Montevideo, donde se lo inspeccionó con escáner. Dentro, había 112 bultos en bolsas negras que contenían los cigarrillos.

Aduanas asegura que es “una de las mayores incautaciones de cigarrillos de la historia del país”.

El conductor del camión fue detenido, a la vez que la mercadería y el camión fueron incautados.

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