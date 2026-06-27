Aduanas incautó armas de fuego, municiones y 52 aves, en operativo en Montevideo

La Dirección Nacional de Aduanas incautó 52 aves de distintas especies, cuatro armas de fuego y municiones, durante un procedimiento realizado en Montevideo, en el marco de una investigación vinculada a la presunta tenencia irregular de fauna silvestre y exótica.

Fue allanada una vivienda donde se localizaron varias jaulas distribuidas entre el patio y un galpón, donde encontraron 52 aves sin documentación que acreditara su origen o ingreso legal al territorio nacional.

Entre los ejemplares incautados se encontraban cuatro tordos cabeza amarilla y un loro amazona, especies de especial interés para la conservación de la biodiversidad debido a su situación de vulnerabilidad y al impacto que genera su captura, tenencia y comercialización ilegal.

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El procedimiento contó con el apoyo técnico de organismos especializados en fauna y bienestar animal, cuyos funcionarios colaboraron en la identificación, evaluación y manejo de los ejemplares. Finalizadas las actuaciones, las aves fueron trasladadas a un lugar adecuado para su resguardo, priorizando su bienestar y conservación.

En el mismo procedimiento, los funcionarios también incautaron cuatro armas de fuego, una pistola de procedencia argentina, una escopeta, un rifle de procedencia brasileña y otra escopeta que carecía de la documentación correspondiente. Asimismo, fueron incautadas 71 municiones.

Enterada la Fiscalía Penal de Flagrancia de Montevideo de 4.º Turno, dispuso la incautación de las armas y municiones, la comunicación de los hechos a los organismos competentes en materia de fauna y la toma de declaración al responsable de la finca. Además, ordenó que las armas y municiones fueran sometidas a las pericias correspondientes por parte de la Dirección Nacional de Policía Científica.