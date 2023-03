Adrián Peña: "Lo importante para mí es poder demostrar que tenía la carrera terminada"

"Lo importante para mí es poder demostrar que tenía la carrera terminada y que efectivamente soy licenciado. Este episodio ha sido muy duro, muy difícil, y hoy lo doy por concluido, pensando en lo que viene, en el futuro, sin guardar ningún rencor y haciéndonos cargo de la responsabilidad que los actores que participó tiene. Hubo un error, me perjudicó, claro que me perjudicó, pero hoy está claro que el curso estaba realizado", dijo.

Peña también afirmó que su titularidad en la cartera "es un ciclo cerrado", luego de que Lacalle Pou indicara que podía volver. "Le agradecí mucho al presidente de la República la renovación de la confianza, fue muy importante para mí. Pero así como le agradecí, le aseguré que no lo iba a hacer, porque estamos muy bien representados en el Ministerio", remarcó.

"Renuncié al cargo de ministro de Ambiente en una circunstancia en que creía tener la carrera aprobada, pero se me informó desde la universidad que todavía debía el curso de seis días de simulación de gestión. Cuando conozco esta información por parte de la universidad, inmediatamente decido renunciar. Básicamente por una cuestión moral, de principio, como señalé en aquel momento, porque hay que actuar de acuerdo a lo que uno pregona y en ningún caso podía perjudicar al gobierno nacional ni al Partido Colorado ni al sector que integro", dijo.

Además, remarcó que en su momento "tenía la convicción de que había realizado ese curso" y que pasados los días empezó a recordar "con mayor claridad" y compañeros de facultad sumaron su testimonio. Esto, más un diálogo con el profesor actual de la materia, lo llevaron a buscar al docente con el que él había realizado el curso.

"Gracias a él logré conseguir un documento, que es un email, en el que el profesor se dirige a la universidad, responde una consulta de la universidad, y me referencia como alumno. Ya no había dudas", sostuvo.

"Una cosa es que uno diga 'hace 18 años hice el curso', y cualquiera puede dudar si habrá sido un curso, habrá sido otro. Otra cosa es tener elementos suficientes. Con esos elementos me presenté en la universidad y solicité el estudio nuevamente de la ficha y en particular la búsqueda del acta correspondiente. La universidad accedió, no hubo aquí ningún conflicto, ordenó una investigación y el propio rector ordenó ubicar en los archivos de la universidad el acta y el acta apareció", agregó.

Peña aseguró que no tomará acciones contra la Universidad Católica ni contra otros actores involucrados. "¿Hubo intención de perjudicarme? Yo no lo creo", indicó.