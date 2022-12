Adolfo Garcé: "¿Quién controla bien sus emociones hoy en la política uruguaya?"

“Que en la política uruguaya siempre hubo emoción, sin duda, siempre hubo mucha pasión, muca camiseta. Pero hay momentos y momentos. Yo iba al estadio con hinchas de Nacional y Peñarol juntos, ¿ahora hay que poner un pulmón en el medio entre el mundo frenteamplista y el no frenteamplista?”, se preguntó.

En particular, sobre el ex jefe de la custodia del presidente Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, imputado y en prisión por integrar una organización delictiva que falsificaba documentos para vender pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos, Garcé calificó la situación como “una desgracia horrible para Uruguay”.

“Ayer me llamó un periodista de Nueva York que hacía un nota con elogios a la democracia uruguaya y me preguntó si la publicaba o no. Le dije que sí, que la democracia uruguaya es de las más robustas de la región”, contó el analista.

“Es un caso grave y lamentable que se haya designado como jefe de la custodia presidencial. A esta altura nadie lo niega. Empezó siendo un tipo canchero, sociable, hasta que se convirtió en una persona que comete delitos”, comentó.

Siguiendo con el análisis de este caso y su impacto en la política partidaria local, Garcé advirtió que es “una época difícil de la política uruguaya”. “Yo hago un esfuerzo enorme por informarme bien y no echar leña al fuego, porque ya hay un fueguito prendido”, alertó.

Garcé destacó como algo positivo que Astesiano haya sido detenido “al lado del presidente”. “Está en un proceso con todas las garantías. Nadie, ningún político lo está defendiendo y el presidente reconoció que cometió un error personal”, destacó.

En cuanto a los pedidos aislados de renuncia al presidente Lacalle Pou (Esteban Valenti lo hizo público), Garcé señaló que el FA no lo está pidiendo.

“Sería un error del Frente Amplio que no cometió y creo que no va a cometer, pedir la renuncia del presidente”, apuntó.

Sobre la custodia del presidente se pronunció a favor de que vuelva a ser responsabilidad de la Casa Militar y no de “amigos” o “compañeros” del mandatario.

“¿Al presidente lo cuidan los amigos o un servicio de seguridad profesional?. ¿Te tienen que cuidar los compañeros o un servicio profesional?”, preguntó, adelantando una respuesta favorable a la seguridad profesional.

Consultado acerca de si el caso Astesiano afecta al país en su imagen internacional, Garcé dijo que si. “Por supuesto que afecta”, señaló.

¿Y la imagen de Lacalle Pou? “Para mi afectó la imagen del presidente en un cierto nivel (de gente más informada) y después derramó, aunque relativamente poco: 44% de aprobación sigue siendo relativamente alto”, respondió.

Volviendo al clima de confrontación entre oficialismo y oposición, el analista alertó que “la política se volvió un poco tóxica y la gente se aleja porque cuida su salud”.