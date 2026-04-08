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Entrenaba rugby

Adolescente electrocutado en club de Carrasco sigue grave pero estable en CTI

El joven recibió una descarga al tocar un alambrado con corriente mientras entrenaba rugby en una cancha en Carrasco.

Foto: Subrayado. Carrasco Polo Club, Montevideo.

Foto: Subrayado. Carrasco Polo Club, Montevideo.

Un adolescente de 14 años permanece internado en CTI en estado grave pero estable este miércoles tras haber sufrido una descarga eléctrica mientras entrenaba en el Carrasco Polo Club.

El episodio ocurrió en la tarde de este martes en un predio ubicado en las inmediaciones de Servando Gómez. Según la información policial, el menor se practicaba rugby cuando fue a buscar una pelota y cruzó un alambrado que, al parecer, tenía corriente.

La Policía fue alertada a través de varios llamados que advertían que el adolescente estaba inconsciente. Al llegar, los efectivos constataron que personal médico le practicaba maniobras de reanimación.

Foto: Subrayado. Esquina donde ocurrió el intento de rapiña.
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El joven fue trasladado a un centro de salud, donde ingresó con paro y logró ser reanimado. Actualmente permanece internado en cuidados intensivos, ventilado, en estado grave pero estable, informó la Policía.

En el lugar trabajaron Policía Científica, Bomberos y UTE para determinar las circunstancias por las que el alambrado tenía corriente eléctrica. Fiscalía de Flagrancia de 12.º turno dispuso pericias técnicas e informes de los organismos intervinientes.

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