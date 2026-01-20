Adolescente bajo amparo de INAU fue hallada en una boca de drogas en Rivera: "Fue vulnerada por adultos"

Una adolescente que se encontraba bajo amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) fue encontrada en una boca de drogas en la ciudad de Rivera , durante un allanamiento realizado el viernes.

Según informó este martes el director de INAU en Rivera, Marcio Pintos, la menor estaba junto a cuatro adultos cuando la Policía ingresó en la vivienda. El jerarca señaló que no se constató consumo de drogas por parte de la adolescente, aunque indicó que “fue vulnerada por adultos”.

Pintos explicó que la adolescente tenía una salida no acordada desde el 28 de diciembre de 2025. Ante esa situación y por protocolo, INAU hizo la denuncia policial y, tras la investigación, los investigadores pudieron ubicarla.

“Se busca ahora protegerla de todas las maneras posibles”, afirmó Pintos. Tras el operativo, la adolescente fue reintegrada al hogar y volvió a quedar bajo el amparo de la institución.

En el lugar, la Policía incautó 70 dosis de pasta base. Tres de los hombres que se encontraban en la vivienda fueron imputados y enviados a prisión preventiva por 90 días. Se los imputó por un delito de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, agravado por el suministro a menores de edad y por la utilización del hogar como punto de venta, además de un delito de violencia privada agravada y un delito de lesiones gravísimas. Uno de los detenidos tenía antecedentes penales.