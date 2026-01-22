RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL CARMEN-DURAZNO

Adolescente de 14 años que conducía una camioneta murió tras despistar y volcar en ruta 19

Policía Caminera informó que el siniestro fatal se produjo en la noche de este jueves a la altura del kilómetro 6, en El Carmen, departamento de Durazno.

Policía Caminera

Policía Caminera

Policía Caminera

Policía Caminera

Un adolescente de 14 años, que conducía una camioneta, murió en la noche de este jueves tras despistar y volcar en la ruta 19, a la altura del kilómetro 6, en El Carmen, departamento de Durazno.

Policía Caminera informó que el vehículo circulaba de este a oeste cuando, por causas que se tratan de establecer, despistó y volcó quedando en faja natural del lado norte.

El menor fue identificado con las iniciales A.D.M.D.

el inau inicio una investigacion de urgencia por incendio que dejo a una adolescente intoxicada y en cti
Seguí leyendo

El INAU inició una investigación de urgencia por incendio que dejó a una adolescente intoxicada y en CTI
Temas de la nota

Lo más visto

Ómnibus en el que ingresó la bala perdida. Foto: Guillermo Lorenzo. 
POSSOLO Y GENERAL FLORES

Bala perdida ingresó a un ómnibus e hirió a una pasajera de 20 años en una pierna
PAREJA DE ANCIANOS DE 90 Y 91 AÑOS

Femicidio y suicidio en ruta 39: "Nada hacía prever que esto iba a suceder", dijo el jefe de Policía de Maldonado
MONTEVIDEO

Avanza el armado de la montaña rusa del Parque Rodó, que será inaugurada en febrero: mirá las imágenes
EL CARMEN-DURAZNO

Adolescente de 14 años que conducía una camioneta murió tras despistar y volcar en ruta 19
ESTÁ DETENIDO

Se entregó joven de 25 años que era buscado por homicidio en una rapiña en ruta 102

Te puede interesar

Policía Caminera
EL CARMEN-DURAZNO

Adolescente de 14 años que conducía una camioneta murió tras despistar y volcar en ruta 19
Policía Caminera
RUTA 6-KM 26.800

Motociclista de 16 años murió tras chocar con un auto detenido en un semáforo; su acompañante sufrió politraumatismos
Laura Alonsopérez en la previa del desfile de Carnaval: Tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas
ESPOSA DEL PRESIDENTE ORSI

Laura Alonsopérez en la previa del desfile de Carnaval: "Tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas"

Dejá tu comentario