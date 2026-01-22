Adolescente de 14 años que conducía una camioneta murió tras despistar y volcar en ruta 19

Un adolescente de 14 años, que conducía una camioneta, murió en la noche de este jueves tras despistar y volcar en la ruta 19, a la altura del kilómetro 6, en El Carmen, departamento de Durazno.
Policía Caminera informó que el siniestro fatal se produjo en la noche de este jueves a la altura del kilómetro 6, en El Carmen, departamento de Durazno.
Policía Caminera informó que el vehículo circulaba de este a oeste cuando, por causas que se tratan de establecer, despistó y volcó quedando en faja natural del lado norte.
El menor fue identificado con las iniciales A.D.M.D.
