Adolescente de 13 años hirió con un cuchillo a otro de 14 en un centro juvenil del INAU

La jefatura de Policía de Río Negro informó que mediante un llamado al 911 solicitaron la presencia policial desde una dependencia del INAU en Fray Bentos , por haber un herido con arma blanca.

Al llegar los efectivos al lugar, un adolescente de 13 años les entregó dos cuchillos. Por su parte, los médicos de la emergencia móvil convocado al centro juvenil asistieron y trasladaron a un adolescente de 14 años que presentaba una herida de arma blanca en el abdomen.

Enterada la Fiscalía, dispuso las indagatorias habituales y que se le informe del estado de salud de la víctima.

El adolescente agresor, de 13 años, dijo a las autoridades que tomó uno de los cuchillos e hirió a su compañero, con quien desde hace tiempo vienen teniendo diferencias y discusiones.

Se encontraban jugando al voleibol cuando comenzó la discusión que derivó en este incidente.

El adolescente herido fue intervenido quirúrgicamente encontrándose en recuperación, totalmente fuera de peligro, de acuerdo a lo que informó Pablo Ferreyra, director del INAU en Río Negro.

Ferreyra aseguró que se actuó con la rapidez que requieren este tipo de situaciones consideradas como graves, pero que no son frecuentes, agregó.

El centro juvenil del INAU ofrece una propuesta social y educativa no formal, en la que se atiende en promedio a 40 adolescentes que en su mayoría provienen de un contexto vulnerable. En algunos casos llegan al INAU tras sufrir casos de violencia intrafamiliar.