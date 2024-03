Adjudicación de viviendas por Irene Moreira "no fue ilegítimo", pero hubo "irregularidades", dijo Lozano

En la resolución ministerial, indica: "Se advierte en tales situaciones 'que ninguno de los trámites de adjudicación directa solicitados por la ex Ministra se enmarcó dentro de la reserva de cupos autorizados por la Resolución Ministerial N° 1058/2009, no solo porque no menciona como fundamento de los mismos, sino porque no se siguieron ni los procedimientos ni los criterios establecidos en la norma'".