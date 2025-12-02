RECIBÍ EL NEWSLETTER
Trabajadores de IMM realizarán paro parcial este miércoles que afectará servicios de municipios A y G

La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, indicó que la semana siguiente se ejecutará otro con los detalles a determinar. Además, aprobaron un paro de 24 horas con fecha a definir.

Los trabajadores de la Intendencia de Montevideo (IMM) realizarán un paro parcial este miércoles que afectará los servicios de dos municipios: A y G.

El paro se realizará entre las 11 a 14 horas y afectará los servicios de los comunales zonales, de las policlínicas, cementerios y guardavidas en los municipios A y G. La concentración fue convocada para las 11:30 en Parque Bellán en Agraciada y José Freire.

Se trata del primer paro de una serie de paros decretados en la asamblea del 27 de noviembre.

La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, indicó que la semana siguiente se ejecutará otro con los detalles a determinar. Además, aprobaron un paro de 24 horas con fecha a definir.

Las medidas se realizan en el marco del reclamo por un mayor presupuesto y para visibilizar el rechazo a los recortes.

