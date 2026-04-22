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    Adeom aseguró que la Intendencia fue "receptiva" en planteos y sindicato vuelve a reunirse en asamblea en mayo

    En mayo habrá nueva asamblea del sindicato de municipales para analizar el documento que surja de la reunión de este miércoles.

    adeom-silvia-tejera

    Este miércoles se llevó adelante una reunión tripartita entre Adeom, la intendencia de Montevideo y el Ministerio de Trabajo para avanzar en el convenio colectivo.

    En la primera semana de mayo habrá asamblea del sindicato de municipales.

    La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, sostuvo que la Intendencia fue “receptiva” con lo planteado por los trabajadores, que habían definido previamente “puntos inamovibles para seguir negociando”.

    “Entendemos que tuvimos avances, mejoramos lo que veníamos mandatados a discutir con la Intendencia, y quedamos a la espera del próximo martes, en el que el Ministerio nos dará un documento que refleje lo que fue el ámbito del día de hoy para poder discutir en una asamblea en la primera semana de mayo”, dijo Tejera.

    “La Intendencia se comprometió a una presupuestación en 2026 y sumó una nueva presupuestación en abril de 2027. Si refleja el documento eso, estaríamos teniendo cinco presupuestaciones, que entendemos que es de recibo”, sostuvo. También se refirió al punto de reglamentación de la actividad sindical, pero que no quedaría dentro del convenio colectivo.

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