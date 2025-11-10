RECIBÍ EL NEWSLETTER
VUELVEN LAS CLASES

Ademu levanta la medida de paro que afectaba a todas las escuelas de Montevideo

La Asociación de Maestros del Uruguay resolvió este lunes no continuar con la medida sindical por lo que este martes vuelven las clases. La misma estuvo vigente por tres días consecutivos en reclamo de mayor seguridad y presupuesto para los centros de estudio.

escolares

La Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) resolvió este lunes de noche en asamblea levantar la medida de paro en todas las escuelas de Montevideo.

Este martes las clases se dictarán de forma normal.

El sindicato de maestros de Montevideo realizó este lunes 10 su tercer día de paro consecutivo debido a las agresiones ocurridas el miércoles pasado a niños, madres y docentes en la Escuela N°123 de Flor de Maroñas.

Además, realizó una movilización hacia Torre Ejecutiva y plaza Independencia, donde dejaron una carta al presidente Yamandú Orsi y un pedido de reunión con el mandatario.

El paro de este lunes se sumó a los del pasado jueves y viernes en las escuelas públicas de Montevideo. El viernes hubo además una manifestación afuera y adentro de la sede central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en Colonia y avenida del Libertador.

Maestras y maestros reclaman mayores medidas de seguridad en las escuela y más presupuesto para atender estos reclamos.

