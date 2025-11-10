Ademu levanta la medida de paro que afectaba a las escuelas públicas de Montevideo

La Asociación de Maestros del Uruguay ( Ademu ) resolvió este lunes de noche en asamblea levantar la medida de paro en todas las escuelas de Montevideo .

El sindicato de maestros de Montevideo realizó este lunes 10 su tercer día de paro consecutivo debido a las agresiones ocurridas el miércoles pasado a niños, madres y docentes en la Escuela N°123 de Flor de Maroñas.

Además, realizó una movilización hacia Torre Ejecutiva y plaza Independencia, donde dejaron una carta al presidente Yamandú Orsi y un pedido de reunión con el mandatario.

El paro de este lunes se sumó a los del pasado jueves y viernes en las escuelas públicas de Montevideo. El viernes hubo además una manifestación afuera y adentro de la sede central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en Colonia y avenida del Libertador.

Maestras y maestros reclaman mayores medidas de seguridad en las escuela y más presupuesto para atender estos reclamos.