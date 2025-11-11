Por cuarto día consecutivo no hay clases en las escuelas 55 y 123 de Flor de Maroñas , donde el miércoles 5 de noviembre ocurrió la agresión de un grupo de personas a madres y maestras cuando salían del turno matutino.

Ambas escuelas funcionan en el mismo predio y este martes 11 las clases se suspendieron por un acuerdo entre las autoridades de Primaria y el Codicen, y el sindicato de maestros (Ademu).

La decisión fue hacer una jornada de reflexión e intercambio con los docentes de esas escuelas, instancia que se realiza este martes de mañana en la Dirección de Primaria.

Según supo Subrayado, la suspensión de las clases en estas dos escuelas y la jornada de reflexión fue parte del acuerdo para levantar el paro de tres días que llevaba adelante el sindicato.

Ademu resolvió hacer paro en las escuelas públicas de Montevideo el jueves 6 por la agresión del miércoles 5. El viernes 7 también convocó a un paro con movilización y protesta en las oficinas centrales de la Anep.

Ya el sábado 8 el sindicato resolvió hace un tercer día de paro el lunes 10, con una movilización en Torre Ejecutiva, Presidencia de la República.

Allí una delegación de Ademu fue recibida por el presidente Orsim el presidente del Codicen de la Anep Pablo Caggiani, y la directora de Primaria Gabriela Salsamendi.

En la tarde del lunes la asamblea de Ademu resolvió levantar el paro y volver a las clases este martes 11 en Montevideo.

Pero en las escuelas 55 y 123 de Flor de Maroñas se volvieron a suspender las clases y se realiza hoy esa jornada de reflexión con maestros y autoridades.

En total, ambas escuelas suman cuatro días sin clases: jueves 6, viernes 7, lunes 10 y martes 11.