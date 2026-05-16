Un tiroteo en San Carlos dejó dos heridos y otro en Maldonado Nuevo a un joven baleado en la cabeza

Un hombre de 35 años con antecedentes penales y una mujer de 23 fueron baleados en un ataque a tiros ocurrido en la madrugada de este sábado en San Carlos, en un hecho que se investiga si está relacionado con la muerte de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado adentro de una heladera .

El tiroteo ocurrió minutos antes de la 3 de la madrugada en la avenida Rocha y la calle presidente Tomás Berreta. Alertada la Policía, personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil y del Grupo PADO de la Zona Operacional III fue hasta el lugar y encontró a las víctimas heridas de bala en plena calle.

El hombre resultó herido en el abdomen y fue trasladado a un centro asistencial, mientras que a la mujer la balearon en las piernas a la altura de los tobillos, siendo derivada al hospital local para recibir atención médica.

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Personal de Policía Científica realizó el relevamiento la escena.

MALDONADO NUEVO

Un joven de 24 años fue baleado en la cabeza en un ataque a tiros ocurrido minutos antes de la 5 de la mañana en Simón del Pino y Juan Alberto Caracara, en Maldonado Nuevo.

La víctima fue derivada por una unidad de emergencia médica a un centro de salud para recibir atención.

En el hecho trabajaron efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil y personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento de indicios y levantó varias vainas encontradas en el lugar del hecho.

Los investigadores analizan las cámaras de videovigilancia de la zona para dar con los responsables del ataque. El hecho está a cargo del Área de Investigaciones de la Zona II de la Jefatura de Maldonado.