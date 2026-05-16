RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIOLENCIA EN MALDONADO

Un tiroteo en San Carlos dejó dos heridos y otro en Maldonado Nuevo a un joven baleado en la cabeza

Ambos ataques a tiros ocurrieron en la madrugada de este sábado. El primero, se investiga si está relacionado con la muerte de la mujer, cuyo cuerpo fue encontrado adentro de una heladera.

disparos-balazos-policia-cientifica-balas

El tiroteo ocurrió minutos antes de la 3 de la madrugada en la avenida Rocha y la calle presidente Tomás Berreta. Alertada la Policía, personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil y del Grupo PADO de la Zona Operacional III fue hasta el lugar y encontró a las víctimas heridas de bala en plena calle.

El hombre resultó herido en el abdomen y fue trasladado a un centro asistencial, mientras que a la mujer la balearon en las piernas a la altura de los tobillos, siendo derivada al hospital local para recibir atención médica.

Archivo
Seguí leyendo

Imputaron a un adolescente de 14 años por la amenaza de tiroteo en la UTU a la que concurre

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento la escena.

MALDONADO NUEVO

Un joven de 24 años fue baleado en la cabeza en un ataque a tiros ocurrido minutos antes de la 5 de la mañana en Simón del Pino y Juan Alberto Caracara, en Maldonado Nuevo.

La víctima fue derivada por una unidad de emergencia médica a un centro de salud para recibir atención.

En el hecho trabajaron efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil y personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento de indicios y levantó varias vainas encontradas en el lugar del hecho.

Los investigadores analizan las cámaras de videovigilancia de la zona para dar con los responsables del ataque. El hecho está a cargo del Área de Investigaciones de la Zona II de la Jefatura de Maldonado.

Temas de la nota

Lo más visto

Homicidio, femicidio y suicidio en Los Cerrillos: un policía mató a su ex, a la actual pareja de la mujer y se quitó la vida
CANELONES

Homicidio, femicidio y suicidio en Los Cerrillos: un policía mató a su ex, a la actual pareja de la mujer y se quitó la vida
PEDIDO DE COLABORACIÓN

Tiene 71 años, vende tortas fritas, pasteles y empanadas, y necesita colaboración para comprarse un carro por el frío
DEAD PRESIDENTS

Especialista no descarta que puedan darse más filtraciones por parte de responsables de últimos ataques
CONVENCIÓN Y SORIANO

Olga, la vendedora de tortas fritas de 71 años, tras conocerse su historia: "Sentí el cariño, el apoyo, un impulso"
FISCALÍA

Fiscal que investigaba los casos Marset y Cardama asume otra fiscalía

Te puede interesar

Homicidio, femicidio y suicidio en Los Cerrillos: un policía mató a su ex, a la actual pareja de la mujer y se quitó la vida
CANELONES

Homicidio, femicidio y suicidio en Los Cerrillos: un policía mató a su ex, a la actual pareja de la mujer y se quitó la vida
Permanece detenido el hombre que denunció el hallazgo del cuerpo de una mujer en la heladera de su casa
HOMICIDIO EN SAN CARLOS

Permanece detenido el hombre que denunció el hallazgo del cuerpo de una mujer en la heladera de su casa
Un tiroteo en San Carlos dejó dos heridos y otro en Maldonado Nuevo a un joven baleado en la cabeza
VIOLENCIA EN MALDONADO

Un tiroteo en San Carlos dejó dos heridos y otro en Maldonado Nuevo a un joven baleado en la cabeza

Dejá tu comentario