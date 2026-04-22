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MINISTRO DE RELACIONES EXTERIOR

Acuerdo Mercosur – Unión Europea regirá desde el 1º de mayo: "El más grande a nivel mundial", dijo el canciller

"Empieza con un paquete que irá a los cuatro años, a los ocho años, llevando a que más del 90% de todos los productos vayan por arancel cero", sostuvo el canciller.

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El 1º de mayo comienza a regir el acuerdo Mercosur – Unión Europea; el canciller de la República, Mario Lubetkin, dijo que es "el acuerdo más grande a nivel mundial" y que marca un cambio en la historia del país.

"Estamos hablando de 720 millones de personas, un producto bruto de 22 mil millones de dólares. Lo que cambia es que inicia, e inicia otro mundo que nosotros nunca lo vivimos, como no lo vivieron tampoco los europeos. Es a partir de esa fecha que un grupo de productos en cada uno de los 31 países vamos a tener la posibilidad de colocarlo en la otra región a arancel cero. Empieza con un paquete que irá a los cuatro años, a los ocho años, llevando a que más del 90% de todos los productos vayan por arancel cero", sostuvo el canciller.

Al ser consultado sobre si Uruguay está preparado para ese 1º de mayo, respondió que "estamos trabajando mejor que otros".

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"A partir del 1º la lana, la madera, los aceites que no son aceite de oliva, ciertos productos de pescado y otros productos están ahí a pie de partida para reducir los costos, y después está la capacidad de colocación. Se activa todo el tema del mercado", dijo.

Respecto a lo que podrá y no podrá ingresar desde Europa, detalló, como ejemplo, que "llegarán vegetales y frutas contraestación. Lo que nosotros no producimos en el momento que se está, empezará a llegar. Nos tienen que llegar con niveles de costos más bajos, y eso también lo cambiará. Ahí no hay un escenario de competencia, porque la competitividad va a los productos en nuestra temporada".

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