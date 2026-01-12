Acuerdo Mercosur-UE: vicecanciller explicó cómo funcionará el ingreso de productos europeos por cuotas y en cuánto tiempo

La vicecanciller Valeria Csukasi explicó cómo funcionará en los hechos el acuerdo de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea que se firmará el próximo sábado 17 en Asunción, y que ha preocupado a productores de Uruguay, así como al PIT-CNT por el impacto que pueda tener en el empleo local.

Entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10, Csukasi fue consultada sobre los reparos que planteó el ministro de Trabajo Juan Castillo en cuanto al posible ingreso masivo de productos europeos a Uruguay, sus consecuencias en la producción local y en los trabajadores.

La viceministra dijo que muchos de estos planteos surgen “de un desconocimiento de cómo se negoció el acuerdo”, y explicó que se tuvieron en cuenta las “asimetrías” comerciales que hay entre el Mercosur y la UE.

“Las asimetrías han sido siempre parte del proceso de negociación, eso hace que mientras que la Unión Europea elimina la mayor parte de los aranceles en los primeros cuatro años de vigencia del acuerdo, el Mercosur lo hace en 15 años. Eso es una señal de asimetrías, es decir, nos damos más tiempo para ajustarnos al ingreso de productos europeos”, dijo Csukasi.

“Segundo elemento de asimetría, por primera vez en una negociación el Mercosur otorga cuotas de acceso para productos que considera sensibles. Solemos hablar mucho de la cuota de carne o de arroz que nos da la Unión Europea, pero nos olvidamos que en vez de haber liberalizado los lácteos, como se habla muchas veces, es decir, eliminar el arancel, lo que estamos dando (a la UE) son cuotas muy específicas, una de 10.000 toneladas de leche en polvo, una de 30.000 toneladas de queso y una de 5.000 de fórmula infantil, digamos, para alimentación de niños”, agregó.

“Por tanto el Mercosur, a la hora de negociar, reconociendo esas asimetrías y esos temores, nos dimos más tiempo. Sectores como el automotor, el autopartista, también tienen procesos muy largos de desgravación, de a poquito el Mercosur va a ir abriéndose al mundo europeo, pero es lo que sucede con estos acuerdos”, señaló, y sobre Uruguay agregó: “Durante la negociación se cubrió la sensibilidad del Mercosur y de Uruguay en particular, a través de cuotas”.

Un hamburguesa con queso

Sobre las cuotas de carne que el Mercosur tendrá para ingresar a Europa, la vicecanciller dijo que equivale a “220 gramos por persona, por año, en Europa”. “Una hamburguesa”, dijo como ejemplo, por persona y por año.

A la inversa, la cuota de queso que otorga el Mercosur a la UE, “significa por consumidor del Mercosur, al año, 107 gramos de queso”.

“Ni nosotros los vamos a inundar a ellos (de productos), lamentablemente, ni ellos nos van a inundar a nosotros”, resumió, y agregó: “No es que todo va a poder ingresar sin arancel desde el día uno. Esto es una cuota de 30.000 toneladas (la de queso, por ejemplo) que se va a implementar en 10 años”.

En este punto Csukasi recordó lo que decía el excanciller Rodolfo Nin Nova sobre este acuerdo con la UE: “Solía describir este acuerdo no como uno de libre comercio, si no como uno de comercio administrado. Porque lo principal va en cuotas, los automóviles lo mismo”.