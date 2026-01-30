"El cielo" y "Fresa": las versiones en vivo de dos canciones que Tini traerá a Montevideo en febrero

El regreso de Tini a Uruguay está a pocas semanas. El 22 de febrero, la cantante argentina se presentará en el estadio Centenario , y en estos días estrenó las versiones en vivo dos canciones de la gira que trae a Montevideo.

"El cielo" y "Fresa" son dos canciones que forman parte de su repertorio desde 2024 y 2020, pero ahora el público uruguayo puede ver a través de Youtube lo que puede esperar en el estadio Centenario.

De esta forma, Tini invitó a su público con un anticipo del próximo tramo de su gira, que visualmente maneja un lenguaje futurista, con un escenario cargado de baile y música.

"El escenario incluye plataformas móviles e hidráulicas que elevan a Tini sobre el público, creando un efecto tridimensional y una imponente pantalla led de cien metros, entre otros artilugios", señala un comunicado.

Las entradas para el 22 de febrero están en venta por RedUTS, con precios desde 2500 a 7200 pesos.