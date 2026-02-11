El actor estadounidense James Van Der Beeck, reconocido por su papel en la serie icónica de televisión "Dawson's Creek", murió el miércoles tras luchar con un cáncer colorrectal.
Actor James Van Der Beek, estrella de la serie "Dawson's Creek", murió a los 48 años
El actor tenía seis hijos. En 2024 hizo público su diagnóstico de cáncer colorrectal.
"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", se leía en una publicación en la cuenta de Instagram del actor de 48 años.
Van Der Beek, casado y con 6 hijos, hizo público su diagnóstico de cáncer en 2024.
Seguí leyendo
Shakira dará un megashow gratuito en la playa de Rio de Janeiro el 2 de mayo
FUENTE: AFP
Temas de la nota
Lo más visto
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
"Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor", anunció Nubel Cisneros
CUTI
Despidos en BASF: Cámara de Tecnologías de la Información apunta a un desfasaje de costos en Uruguay
CON ASIGNACIÓN O EN REDES DE COBRANZA
BPS confirmó el pago del bono escolar de 2.500 pesos a más de 170.000 alumnos a partir del 3 de marzo
asentamiento LA FORTALEZA
Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
MALDONADO
Dejá tu comentario