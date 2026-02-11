RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTADOS UNIDOS

Actor James Van Der Beek, estrella de la serie "Dawson's Creek", murió a los 48 años

El actor tenía seis hijos. En 2024 hizo público su diagnóstico de cáncer colorrectal.

Foto: AFP

Foto: AFP

El actor estadounidense James Van Der Beeck, reconocido por su papel en la serie icónica de televisión "Dawson's Creek", murió el miércoles tras luchar con un cáncer colorrectal.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", se leía en una publicación en la cuenta de Instagram del actor de 48 años.

Van Der Beek, casado y con 6 hijos, hizo público su diagnóstico de cáncer en 2024.

Foto: FocoUy. Shakira.
Seguí leyendo

Shakira dará un megashow gratuito en la playa de Rio de Janeiro el 2 de mayo

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor", anunció Nubel Cisneros
CUTI

Despidos en BASF: Cámara de Tecnologías de la Información apunta a un desfasaje de costos en Uruguay
CON ASIGNACIÓN O EN REDES DE COBRANZA

BPS confirmó el pago del bono escolar de 2.500 pesos a más de 170.000 alumnos a partir del 3 de marzo
asentamiento LA FORTALEZA

Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
MALDONADO

Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"

Te puede interesar

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14 video
EMPRESA APUNTA A CONFLICTIVIDAD

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14
Sindicato de Conaprole pide que la empresa revea la decisión de cerrar el Centro de Distribución de Rivera
AOEC SE REÚNE ESTE JUEVES

Sindicato de Conaprole pide que la empresa revea la decisión de cerrar el Centro de Distribución de Rivera
Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, a pocos metros de los Dedos video
MALDONADO

Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"

Dejá tu comentario