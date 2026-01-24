Acto de Un Solo Uruguay: "El país sigue siendo caro para invertir y para vivir"

La organización Un Solo Uruguay , que surgiera en el interior del país en el 2018, realizó en Gaetán, Lavalleja, su habitual acto de enero con una proclama que exigió una vez más la reducción del Estado como forma de abaratar costos para la producción y la vida en general.

“Uruguay sigue siendo un país caro para invertir y para vivir”, dijo Noelia Espinosa al leer la proclama este año.

“Seguimos pagando tarifas que no reflejan eficiencia si no necesidades del Estado. Vivimos en una economía indexada donde casi todo sube al ritmo del Estado”, agregó.

Luego se refirió a distintos conflictos en el sector productivo, y dijo: “Se ha tirado leche, se ha dejado de faenar, se han paralizado puertos y se ha desconectado al país del mundo”.

“No pedimos que el Estado desaparezca, pedimos que sea eficiente. Que cumpla con sus funciones básicas y que deje de hacer todo aquello que no le corresponde y que termina entorpeciendo la producción y la vida de los uruguayos”, apuntó Espinosa.

“Una de esas funciones básicas, hoy incumplida, es garantizar la seguridad ciudadana. La delincuencia actúa con impunidad en campos y ciudades, el ciudadano que cumple la ley vive acosado por impuestos, multas y miedo”, señaló.

“El déficit fiscal no se combate con más presión tributaria sobre el sector privado, sino con eficiencia. Necesitamos una reforma profunda que reduzca el costo de la estructura política y administrativa del Estado”, dijo Espinosa desde el estrado.

“El Uruguay se está apagando porque no existen condiciones para que sus jóvenes se queden en sus pueblos, o siquiera en su país. La educación es la principal política social, la principal política de seguridad y la principal política productiva de un país. Cada joven que queda fuera de la educación es un fracaso colectivo y una oportunidad perdida para el Uruguay que viene”, agregó.