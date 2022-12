Activistas promueven campaña "Pirotecnia Cero", mientras empresas implementan etiquetado de fuegos

Se le pide a los vecinos y a las empresas que descarguen alguna de las imágenes que la coordinadora viene compartiendo en redes sociales para identificar que en esa casa o en ese comercio no se usa pirotecnia, explicó Karina Kokar.

La campaña incluye videos con testimonios de personas que resultaron heridas por el uso de pirotecnia. “Mostrando esta realidad, que no es un juego, que no es diversión, que trae consecuencias, que a veces no las vemos, hasta que te pasa”, indicó.

“Apostamos a la sensibilidad de la sociedad”, apuntó. Para Kokar, la pirotecnia afecta no solo con el ruido, sino que además contamina la atmósfera, la tierra y el agua.

Por su parte, la Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales (CUFA) comenzó a implementar para estas fiestas el etiquetado hexagonal de la pirotecnia, con los colores verde, amarillo y rojo, según el nivel de decibeles.

Con esta iniciativa, Uruguay se transformó en pionero en el mundo, ya que aún no se ha implementado en otros países.

El presidente de CUFA, Gustavo Prato, indicó que la cámara no importó fuegos artificiales con hexágono rojo, que son los que superan los 110 decibeles y se reforzó las líneas pet friendly.

Los empresarios apoyan el proyecto de ley que está en el Parlamento y que fue aprobado en Diputados, que regula el uso de la pirotecnia sonora, con una reducción en el nivel de los decibeles en un lapso de 5 años.

Actualmente, cada departamento tiene su normativa, donde algunas Juntas Departamentales aprobaron la prohibición de comercialización de la pirotecnia sonora. Para la CUFA, la ley unificará los criterios.

En Uruguay, son unas 5.000 las familias que se dedican a vender fuegos artificiales en la vía pública.