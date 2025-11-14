RECIBÍ EL NEWSLETTER
EMPRESARIALES

Acher celebra sus 60 años con un encuentro junto a la diseñadora Carol Gay y Decortiles

acher

En el marco de su 60° aniversario, Acher celebra seis décadas de trayectoria en el mundo del diseño y la arquitectura con una propuesta que mira hacia el futuro: un encuentro exclusivo con la reconocida diseñadora brasileña Carol Gay, en representación de Decortiles, marca referente en innovación y diseño cerámico.

El encuentro se realizará el miércoles 19 de noviembre a las 19 horas en Casa AyD, (Rabla República del Perú y Luis Alberto de Herrera) y será una oportunidad para reflexionar sobre la innovación, la evolución y las nuevas tendencias del diseño contemporáneo.

Carol Gay es una de las figuras más destacadas del diseño brasileño actual. Formada en arquitectura y diseño con una sólida trayectoria participando ferias, muestras de todo el mundo y ha desarrollado un lenguaje propio que combina artesanía, experimentación y sustentabilidad. Sus creaciones, caracterizadas por las formas orgánica y con un enfoque en la nobleza y el uso sensible del material.

Desde su colaboración con Decortiles, Carol aporta su mirada artística y conceptual a piezas que fusionan tecnología, diseño y emoción, generando propuestas que inspiran a profesionales en todo el mundo.

Con este encuentro, Acher reafirma su compromiso con la inspiración, la creatividad y la vanguardia, celebrando 60 años de acompañar a arquitectos, interioristas y clientes en la creación de espacios excepcionales.

