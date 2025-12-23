RECIBÍ EL NEWSLETTER
Accidente de una aeronave mexicana deja al menos cinco muertos en Estados Unidos

Ocho personas viajaban a bordo de la aeronave, que cumplía una "misión de carácter humanitario" y con la que se perdió contacto a las 21:00 horas del lunes.

Imagen de archivo de Galveston, la ciudad donde se accidentó la aeronave. Foto: AFP

Una aeronave de la Marina Armada de México se accidentó cuando realizaba un traslado médico especializado en el estado de Texas, informó este lunes la institución naval. En la mañana de este martes detallaron que son cinco las víctimas fatales.

Ocho personas viajaban a bordo de la aeronave, que cumplía una "misión de carácter humanitario", de las cuales solo dos se encuentran con vida y cinco más murieron, detalló en un comunicado la Secretaría de Marina mexicana. Anteriormente se habían reportado dos fallecidos.

Además, una persona se reporta como "no localizada" pese a las tareas de búsqueda que realiza la Guardia Costera de Estados Unidos, añadió la institución.

estados unidos intercepto un nuevo petrolero frente a las costas de venezuela
Estados Unidos interceptó un nuevo petrolero frente a las costas de Venezuela

La Cancillería mexicana lamentó el accidente y anunció en su cuenta en la red social X que brinda apoyo a las familias de las víctimas a través del consulado de México en Houston.

El suceso ocurrió durante la aproximación de la nave en las inmediaciones de Galveston, estado de Texas. La misión de traslado médico especializado era coordinada con una fundación mexicana que atiende a niños con quemaduras severas.

De acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos Flight Radar, la avioneta despegó del aeropuerto de Mérida, estado de Yucatán (sureste) a las 18:46 hora central y su registro se perdió a las 21:01 GMT sobre la bahía de Galveston, cerca del aeropuerto internacional Scholes.

FUENTE: AFP

