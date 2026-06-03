Accidente fatal en La Teja: chocaron un auto y una camioneta en una esquina con cartel de ceda el paso

Accidente fatal en La Teja. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un accidente fatal se registró en la pasada madrugada en La Teja, minutos antes de la hora 6, cuando un auto y una camioneta chocaron en la esquina de Rivera Indarte y Doctor Martín Berinduague.

Falleció el conductor del auto azul, de 25 años, mientras que el ocupante de la camioneta, de 40 años, sufrió lesiones leves y fue trasladado a un centro de salud, de acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado en el lugar.

En la esquina, por la calle Rivera Indarte, hay un cartel de Ceda el Paso. Ahora se intentará determinar las circunstancias del siniestro de tránsito y las eventuales responsabilidades.

Fotos: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado. accidente-fatal-auto-y-camioneta-Rivera-Indarte-foto-Euge