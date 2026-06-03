Un accidente fatal se registró en la pasada madrugada en La Teja, minutos antes de la hora 6, cuando un auto y una camioneta chocaron en la esquina de Rivera Indarte y Doctor Martín Berinduague.
Accidente fatal en La Teja: chocaron un auto y una camioneta en una esquina con cartel de ceda el paso
El accidente fatal ocurrió en la pasada madrugada en La Teja. El auto azul circulaba por Rivera Indarte, choca con la camioneta y termina en la puerta de un casa. Su conductor falleció.
Falleció el conductor del auto azul, de 25 años, mientras que el ocupante de la camioneta, de 40 años, sufrió lesiones leves y fue trasladado a un centro de salud, de acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado en el lugar.
En la esquina, por la calle Rivera Indarte, hay un cartel de Ceda el Paso. Ahora se intentará determinar las circunstancias del siniestro de tránsito y las eventuales responsabilidades.
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Fotos: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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