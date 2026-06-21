Abelardo de la Espriella fue electo presidente de Colombia, según conteo preliminar

Abelardo de la Espriella fue elegido como nuevo presidente de Colombia . Es un abogado respaldado por Donald Trump que pone fin al primer gobierno izquierdista de la historia del país, según el conteo primario de la autoridad electoral.

El jurista de 47 años y sin experiencia política venció por un estrecho margen en el balotaje al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro que buscaba acordar la paz con todos los grupos armados narcotraficantes en medio de una ola de violencia.

El conteo preliminar oficial lo da ganador con el 49,7% de los votos por encima de Cepeda que logró 48,5%.

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El abogado, que se hace llamar El Tigre, gobernará hasta 2030.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, De la Espriella se consolidó como un fenómeno político con un discurso antisistema.

Petro no podía aspirar a la reelección por ley y eligió como posible sucesor a Cepeda, un defensor de derechos humanos de 63 años que apostaba por fortalecer los programas sociales que favorecieron a poblaciones pobres y marginadas en uno de los más desiguales del mundo.

La investidura de De la Espriella está agendada para el 7 de agosto en una ceremonia que tendrá como sede una base militar.

Su discurso a favor de Washington, las fuerzas de orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios de derecha en la región como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Colombia se suma a una alianza de países de la región aliados del mandatario estadounidense Donald Trump, junto a Chile y Ecuador.

Petro, que no reconoció los resultados de la primera vuelta electoral en la que también se impuso su opositor, afirmó el domingo que para el balotaje sólo respetaría el escrutinio consolidado que puede tomar algunos pocos días.

Estados Unidos fue protagonista en las elecciones con el respaldo de Trump a De la Espriella, que prometió aliarse "como nunca antes" con Washington.

FUENTE: AFP