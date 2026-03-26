Abdala plantea revisar el sistema tributario y propone que las empresas aporten según su rentabilidad

Marcelo Abdala , presidente del PIT-CNT , sostuvo que “en algún punto” será necesario “revisar el sistema tributario” y planteó la necesidad de buscar un esquema que permita pensar en mayor inversión.

“Si acá hay sectores que logran capturar ganancia, al punto de depositar en el exterior USD 60.000 millones, que es casi el PBI de un año, vaya si nosotros tendremos que ver el esquema tributario para pensar en una inversión”, señaló. Y criticó que se deposite en el exterior “en vez de estar produciendo y generando condiciones en el país”.

Las declaraciones fueron este jueves en el programa Arriba gente de Canal 10. El dirigente consideró que las empresas “deberían aportar, no por cantidad de trabajadores, sino por la rentabilidad”, como forma de reconfigurar el aporte al sistema.

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Abdala también señaló que espera más del gobierno de Yamandú Orsi en estos temas. “Cualitativamente haría falta transformaciones más profundas, seguramente va a ser lo que va a plantear el PIT-CNT el 1° de mayo”, expresó.

Adelantó que la consigna de este año será “trabajo, salario y justicia social. El Uruguay y su gente”.