Abdala: "El presidente le mintió a la población cuando dijo que no iba a subir la edad de jubilarse"

“Estamos sumamente compungidos porque el presidente de la República le mintió a la población, cuando dijo que no iba a subir la edad de jubilarse de los trabajadores”, afirmó el presidente de la central obrera, Marcelo Abdala. “No está bueno que antes de una campaña electoral se haga una afirmación de este tono, y que luego se haga todo lo contrario”, agregó.

“Esta reforma, para nosotros, no es de la seguridad social, es solamente una reforma jubilatoria, porque es lo único que toca. Se inicia en función de una necesidad de abatir determinados déficit en la seguridad”, dijo. “Es un proyecto de ley que no toca absolutamente nada que tenga que ver con la financiación”, indicó.

“Especialmente, cuando vemos que crece la pobreza, cuando vemos que se rebaja el salario y que crece la desigualdad. Lamentablemente, no toca nada a la gran riqueza del país”, sostuvo. Abdala habló de “grandes injusticias” para referirse a los aportes de 15% de los trabajadores para la seguridad social, “mientras que el patrón aporta la mitad, un 7,5%”.

Afirmó que “hay muchísimos sectores que no aportan nada porque están exonerados del todo”. “A nosotros, nos parece que no es serio hablar de una transformación de la seguridad social, que nace a partir de un presunto déficit, que no toca en nada la financiación”, agregó.

Para el presidente del PIT-CNT, el proyecto “no dice absolutamente nada de cómo mejorar las asignaciones familiares, la atención a la primera infancia, la atención a la discapacidad, mejorar el sistema nacional de cuidados, el seguro de paro. No tiene esa visión integral que es la que necesitan los trabajadores”, acotó.

Abdala indicó que para los jóvenes se aumenta la edad para jubilarse, los años de trabajo, no se toma en cuenta a los trabajadores que quedan sin empleo en el final de su vida laboral, y que rebaja las jubilaciones.

Desde la central, se cuestiona que el proyecto aumente la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, contrario a disposiciones de la OIT, en cuestiones que implicarían la participación social en temas referentes a la seguridad social. Es por eso que expresa su “oposición contundente” al proyecto, porque a su juicio “pierde la seguridad social, los trabajadores, los jubilados, los jóvenes”.

“Hay un sector que gana. No es que pierde todo el mundo. Lamentablemente, gana el sector financiero y las AFAP”, afirmó Abdala. En esta reforma, “se hace prácticamente obligatoria la afiliación a las AFAP”, agregó.

El PIT-CNT solicitará al Parlamento que se generen las condiciones que apunten al diálogo social y la negociación. “Creemos que otra reforma de la seguridad social, intensa en derechos, financiada, solvente, universal, solidaria, es posible y necesaria”, subrayó.

La central de trabajadores participará de la movilización de la Intersocial el jueves 27 a las 18:30 en la Plaza 1º de Mayo. Además, elevará a consideración de la Mesa Representativa del 3 de noviembre “una gran movilización de masas”, en principio para el 16 de noviembre, con paro parcial en Montevideo y en el área metropolitana, con concentración de la explanada de la Universidad de la República y movilización al Palacio Legislativo. En tanto, se facultará a los plenarios departamentales establecer cómo se desarrollará la movilización en el interior.